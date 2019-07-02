02 Temmuz 2019, Salı
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Banega'nın manejerinden Galatasaray açıklaması
A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Galatasaray'ın Banega transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baransel, Banega'nın menajeri Santiago Hirsig'in 'Banega Galatasaray ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum" dediğini söyledi.
02.07.2019
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