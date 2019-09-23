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''Jimmy Durmaz Galatasaray'ın oyuncusu değil"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
23.09.2019
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, ''Jimmy Durmaz, Galatasaray'ın oyuncusu değil, ucuz etin yahnisi yavan oluyor!'' ifadelerini kullandı.
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