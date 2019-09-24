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Galatasaray'da son dakika kabusu
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında da kalesini kapatamadı.
24.09.2019
Sarı-kırmızılılarda sezonun açılış maçında başlayan son dakikalarda gol yeme kabusu, 5 hafta geride kalmasına rağmen aynı şekilde devam ediyor. İlk haftadaki Denizlispor karşılaşmasında 90+3'te Hugo Rodallega Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Aslan evinde 1-0 önde götürdüğü Konyaspor mücadelesinde de 90+6'da Jonsson'a engel olamamıştı.
Galatasaray'ın son anlarda yaşadığı sıkıntı Kayseri'de de devam etti. Sarı kırmızılılar 2-1 öndeyken 90+1'de Umut Bulut'un golüne engel olamadı.
Yeni Malatyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatamayan Galatasaray 89. dakikada Guilherme'nin attığı golle 2 puandan oldu..
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