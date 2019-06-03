03 Haziran 2019, Pazartesi

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İşte Vedat Muriç'in bonservis bedeli! Sportif Direktör açıkladı

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, A Spor canlı yayınında Vedat Muriç transferi hakkında özel açıklamalarda bulundu. Bal, "Muriç transferi için çok fazla bilgi kirliliği oluştu. Çok farklı rakamlar ve teklifler basında yer almakta. Muriç transferinde Galatasaray'dan da Toulouse'dan da 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Galatasaray ise 2.5 milyon Euro önerdi. Aradaki fark kapanırsa ve Muriç'in de istekleri doğrultusunda transfer gerçekleşebilir" dedi.
03.06.2019

Muriç transferi için Galatasaray ile görüşme halinde olduklarını belirten sportif direktör Bal, "Fransa 1'inci Lig takımı Toulouse'dan Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Fransız kulübü de bize bonservis, futbolcu ve sonraki satıştan da pay önerdi. Galatasaray'dan da aynı bonservis bedelini talep ettik. Galatasaray ise bir 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sundu ve arada bir fark var. Herhangi bir oyuncu takası ise konuşulmadı. Zaten şu anda hocamızın da Galatasaray'dan istediği bir oyuncu yok. Oyuncumuz Muriç'in de istekleri doğrultusunda bu transfer sonuçlanabilir ancak aradaki fiyat farkının kapanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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