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İşte Ryan Babel'in 2. golü

Ryan Babel, 48. dakikadaki golüyle Hollanda'yı Estonya deplasmanında 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
09.09.2019

Ryan Babel'den şık gol

İşte Ryan Babel'in 2. golü İşte Ryan Babel'in 2. golü 09.09.2019
Ryan Babel'den şık gol Ryan Babel'den şık gol 09.09.2019
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