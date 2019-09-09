09 Eylül 2019, Pazartesi
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Ryan Babel'den şık gol
EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Hollanda'nın Estonya'ya konuk olduğu maçta Ryan Babel, 17. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
09.09.2019
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