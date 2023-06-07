İstatistikleri altüst etti! Şampiyon Galatasaray tarihe geçti
Şampiyon Galatasaray, en yüksek galibiyet serisi ve puan ortalamasına ulaştığı sezonu geçirdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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