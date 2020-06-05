05 Haziran 2020, Cuma

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İspanya'dan Galatasaray iddiası

İspanyol basını, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin önümüzdeki sezon La Liga'da oynayabileceğini iddia etti. Super Sport'ta yer alan haberde Real Betis'in Feghouli'yi transfer etmek istediği belirtildi.
05.06.2020
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