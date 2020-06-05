05 Haziran 2020, Cuma

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Marcao sahalara ne zaman dönecek?

Liglerin yeniden başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Luyindama'nın ardından Brezilyalı futbolcu Marcao'da antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlandı. Yıldız ismin sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edildiği ve ligde geride kalan 8 maçın 5’inde forma giyemeyeceği açıkladı. Peki, Teknik direktör Fatih Terim, savunma hattında kime şans verecek stoper ikilisinde kimleri tercih edecek. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı takımdan son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
05.06.2020
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