İsmail Baki Tuncer kırdı geçirdi! Canlı yayında Fatih Terim taklidi
Ünlü komedyen İsmail Baki, A Spor'un konuğu oldu. Deniz Satar'ın sunduğu Yaşasın Hafta Sonu programında Fatih Terim taklidi yapan Tuncer, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte o anlar...
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