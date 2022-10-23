GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 23 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Alanyaspor maçını CANLI izle...
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