İndirim Emre Akbaba ile başlayacak

Futbolcularından indirim isteyen Galatasaray'da bu operasyon Emre Akbaba ile başlayacak. Milli futbolcunun yeni sözleşmesinde, yaklaşık 5 milyon liralık indirim yapılması bekleniyor.

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