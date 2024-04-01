Flaş sözler! "Galatasaray planlamayı yapmıyor!"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, yaz transfer dönemi için transfer planlamasını yaptığı iddia ediliyordu. Şimdi ise A Spor yorumcusu Serhan Türk'ten konu ile ilgili flaş bir yorum geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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