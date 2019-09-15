Falcao golle merhaba dedi

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında takımına 3 puanı getiren golü attı. Maçtan sonra taraftara üçlü çektiren yıldız golcü, dış basındada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray taraftarının merakla forma giymesini beklediği Radamel Falcao, Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçiren Kolombiyalı yıldıza maç öncesi, esnası ve sonrasında büyük destek verildi. Kolombiyalı yıldız ilk yarıda attığı gol dışında iki pozisyona daha girdi fakat topu ağlarla buluşturamadı. İkinci devrede de klasını konuşturan Radamel Falcao, bir pozisyonda ceza sahası içinde topu rövaşata ile içeri çıkardı fakat Ömer Bayram'ın şutu savunmaya çarpıp taça çıktı. Falcao, Drogba, Elmander, Baroş, Elano, Hagi gibi Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta ağları havalandırmayı başardı. Maç sonunda tribünlere koşup üçlü çektiren Kolombiyalı yıldız, karşılaşmanın ardından galibiyet coşkusunu takım arkadaşları ve taraftarlarıyla yaşadı. Dış basındada Falcao'nun Galatasaray'daki ilk maçında takımına 3 puan kazandırması geniş yer buldu. Portekiz, Kolombiyalı, İtalya ve Hollanda basını Falcao'ya özel yer ayırdı.



Kalsim El Kato, "Falcao Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla üç puanın sahibi oldu." ifadelerine yer verdi. Abola, "Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao ilk maçında Galatasaray'a üç puan getiren isim oldu." haberini paylaştı. Marca Kolombiya ise "Büyüleyici hikaye, Falcao'nun Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı. Golle devam ediyor." ifadelerini kullandı.