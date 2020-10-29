29 Ekim 2020, Perşembe

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Hıncal Uluç'tan şok sözler! "Belhanda bile kaptan olduysa..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Kaptan Selçuk'tan sonra takımın lideri yok. Kaptanı demiyorum. Kaptanı ucuz etti çünkü. Belhanda bile koluna taktıysa o bezi o bir paçavra benim için artık." dedi.
29.10.2020
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Hıncal Uluç, A Spor'da Galatasaray'da son dönemde yaşananları değerlendirdi. Uluç Belhanda'nın Erzurumspor maçında sahaya kaptan olarak çıkması ile ilgili konuştu.

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