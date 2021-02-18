Hıncal Uluç'tan sert sözler! "Bu sahne Galatasaray'ın yüz karasıdır"

A Spor'un duayen isimlerinden Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta ortaya çıkan zemin problemine ithafen, "Bu sahne Galatasaray'ın yüz karasıdır. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, keşke 5 gol yeseydi de ben bu sahneyi görmeseydim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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