Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş karar! 6 futbolcu...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba ile ilgili alınan kararı açıkladı.

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