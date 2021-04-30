30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş karar! 6 futbolcu...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba ile ilgili alınan kararı açıkladı.
30.04.2021
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