Hıncal Uluç'tan Galatasaray eleştirisi: Avrupa'ya gitse ne olacak?
Galatasaray'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından A Spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan flaş ifadeler geldi. Uluç, "Tek umudu kupayken Denizlispor'a elenen Galatasaray, Avrupa'ya gitse ne olacak?" dedi. (GS spor haberleri)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Uluç'tan G.Saray eleştirisi: Avrupa'ya gitse ne olacak? 18 Şubat 2022 | 12:00
01:13
O kurala dikkat çekti! "F.Bahçe Ronaldo'yu alabilirdi" 18 Şubat 2022 | 12:00
05:43
"Bunlar kurtaracaksa vay halimize" 18 Şubat 2022 | 12:00
01:26
G.Saray'da büyük deprem! Şok ayrılık yolda 17 Şubat 2022 | 12:00
01:43
Flaş açıklama! "Göztepe maçında mağlup olursa..." 17 Şubat 2022 | 12:00
02:22
İşte G.Saray'ın Gomis planı! 16 Şubat 2022 | 12:00
00:44
Torrent'i yerden yere vurdu! "Guardiola'nın yamağı" 16 Şubat 2022 | 12:00
02:00
G.Saray'da teşhis konuldu! Anksiyete bozukluğu... 16 Şubat 2022 | 12:00