Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Burak Elmas'ın yönetiminde futboldan anlayan bir kişi yok"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında konuştu. Gündeme dair çarpıcı yorumlarda bulunan Uluç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yönetimini eleştirdi. Uluç, "Futboldan anlayan bir kişi yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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