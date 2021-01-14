14 Ocak 2021, Perşembe
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Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim ve transfer sözleri! "Mustafa Cengiz'in başını derde sokmak için yaptı"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Usta yorumcu, "Fatih Terim'in transferde bu isimleri vermesi Mustafa Cengiz'in başını derde sokmak için." dedi.
14.01.2021
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