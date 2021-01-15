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Yaşananları böyle özetledi: Fatih Terim Galatasaray'da sadece bir teknik direktör değil!

A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, canlı yayında Fatih Terim ile yönetim arasında yaşananları özetledi. Korkmaz, "Arkadaşlar, Fatih Terim Galatasaray'da sadece bir teknik direktör değil" açıklamasında bulundu.
15.01.2021
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