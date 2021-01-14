Hıncal Uluç: Fatih Terim Mustafa Cengiz'in maaşlı elemanıdır

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fatih Terim bilinçli bir şekilde Mustafa Cengiz'i sosyal medyadaki linçlerin önüne atmaya devam ediyor. Fatih Terim, sezon sonuna kadar Mustafa Cengiz'in maaşlı elemanıdır. Başkanı itham etmeye hakkı yoktur." dedi.

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