GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan sert Burak Elmas eleştirisi! "1 tane doğru kararı yok"
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, çarpıcı yorumlarda bulundu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı sert sözlerle eleştiren Uluç, "Seçildiği günden bu yana aldığı bir tane doğru karar yok. Hala yanlışlar yapmaya devam ediyor. Böyle Galatasaray olur mu? Kimin Galatasaray'ı bu hale düşürmeye hakkı var?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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