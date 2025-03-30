Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! "İngilizce bilmeyen hakem nasıl oldu da..."
Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, maçın hakemi Yasin Kol'u VAR'dan verdiği kırmızı kart sebebiyle eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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