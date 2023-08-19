Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'da! İşte o görüntüler
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray uzun zamandır ilgilendiği Hakim Ziyech harekatında sona yaklaştı. Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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