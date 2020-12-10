Güven Taner: Galatasaray'da en çok zorlanacak isim Fatih Terim olacak

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray'da yüzler gülüyor. A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında sarı-kırmızılı kulübün gündemini değerlendiren usta yorumcu Güven Taner yaptığı açıklamada "Galatasaray'da eksikler döndüğünde en çok zorlanacak isim Fatih Terim olacak" dedi.

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