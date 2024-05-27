G.Saraylı oyunculardan havalimanında şarkılı kutlama!
Süper Lig'in 2023-24 sezonunu Konyaspor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kafile gece geç saatlerde İstanbul'a döndü. Sarı kırmızılı ekibin yıldızları havaalanı çıkışı kameralar önünde şarkı söyleyerek kutlama yaptı.
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