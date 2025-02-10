G.Saray'ın yeni transferi Frankowski, İstanbul'da!
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği 29 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Przemyslaw Frankowski, saat 20.00 sularında İstanbul'a geldi. İşte sarı kırmızılı ekibin yeni transferinin İstanbul'daki ilk görüntüleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
G.Saray'ın yeni transferi Frankowski, İstanbul'da! 10 Şubat 2025 | 12:00
03:38
Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri 02 Şubat 2025 | 12:00
08:30
Metin Öztürk'ten yabancı VAR eleştirisi! 25 Ocak 2025 | 12:00
01:42
Osimhen'den o iddialara yanıt: Kimseye vurmadım! 25 Ocak 2025 | 12:00
00:38
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 21 Ocak 2025 | 12:00
06:31
Eyüpspor'dan G.Saray ve Ahmed açıklaması! "Transfer yüzde 80..." 21 Ocak 2025 | 12:00
04:30
işte Kim Milyoner Olmak İster'de G.Saray sorusu! 13 Ocak 2025 | 12:00
11:46
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Transfer olacak mı? 29 Aralık 2024 | 12:00