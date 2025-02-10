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G.Saray'ın yeni transferi Frankowski, İstanbul'da!

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdiği 29 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Przemyslaw Frankowski, saat 20.00 sularında İstanbul'a geldi. İşte sarı kırmızılı ekibin yeni transferinin İstanbul'daki ilk görüntüleri...

10 Şubat 2025 | 20:26
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