Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Yusuf Demir ve Baran Aksaka yorumu
Galatasaray, Dünya Kupası arasında oynadığı hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, özellikle Yusuf Demir ve Baran Aksaka'ya dikkat çekti.
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