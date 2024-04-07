GOL | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Mauro Icardi'nin ilk dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında skoru 1-0’a getirdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Flaş Süper Kupa sözleri! "İki takım da kendilerine göre haklı" 09 Nisan 2024 | 12:00
00:22
"G.Saray o maça çok rahat çıkacak" 08 Nisan 2024 | 12:00
10:52
Erden Timur: Gerginlik devam ederse... 07 Nisan 2024 | 12:00
09:26
Dursun Özbek'ten flaş açıklama! "Bunun adı akıl tutulması" 07 Nisan 2024 | 12:00
00:49
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saraylı oyuncular kendi aralarında maç yaptı 07 Nisan 2024 | 12:00
00:25
Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! Sahan çekilirken... 07 Nisan 2024 | 12:00
00:28
GOL | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe 07 Nisan 2024 | 12:00
00:38
Galatasaray taraftarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki! 07 Nisan 2024 | 12:00