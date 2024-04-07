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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Galatasaray taraftarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri

07 Nisan 2024 | 21:36
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