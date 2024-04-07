Galatasaray'da Mauro Icardi Fenerbahçeli oyuncuları alkışladı! Sahadan çekilirken...
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmanın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin vuruşuyla topu ağlarında gördü. Golün ardından Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi. Arjantinli golcü ise genç oyuncuları alkışladı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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