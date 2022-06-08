GOL | Adana Demirspor 0-1 Galatasaray
Elit U17 Gelişim Ligi üçüncülük maçında Galatasaray, 45+2. dakikada Baran’ın attığı golle Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti.
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