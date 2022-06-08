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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "İlk yapacağımız iş..."

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'daki idari ve teknik kadronun iyi çalıştığı söylenemez. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi daha iyi çalışmaları için neler yapabileceğimizi sormak olacaktır" dedi.

08 Haziran 2022 | 20:56
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