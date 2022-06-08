Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu! "İlk yapacağımız iş..."
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu konuştu. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'daki idari ve teknik kadronun iyi çalıştığı söylenemez. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi daha iyi çalışmaları için neler yapabileceğimizi sormak olacaktır" dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:19
Hamamcıoğlu: "İlk yapacağımız iş..." 08 Haziran 2022 | 12:00
01:08
GOL | Adana Demirspor 0-1 Galatasaray 08 Haziran 2022 | 12:00
00:57
G.Saray'da Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..." 08 Haziran 2022 | 12:00
08:14
Galatasaray U16 3-1 Sivasspor U16 | MAÇ ÖZETİ (Elit U16 Gelişim Ligi Finali) 07 Haziran 2022 | 12:00
01:06
GOL | Galatasaray 3-1 Sivasspor 07 Haziran 2022 | 12:00
01:11
GOL | Galatasaray 2-0 Sivasspor 07 Haziran 2022 | 12:00
01:19
GOL | Galatasaray 1-0 Sivasspor 07 Haziran 2022 | 12:00
11:49
Galatasaray U17 2-2 Altınordu U17 (Penaltılar: 2-4) | MAÇ ÖZETİ 06 Haziran 2022 | 12:00