Galatasaray'da Burak Elmas gerginliği! "Yakışmayacak..."
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Galatasaray'da Burak Elmas'ın açıklamaları oldukça ilginç. Elmas ve Terim geriginliği deavm ediyor ancak Galatasaray'a yakışmayacak hareketler bunlar." dedi.
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