GİRESUNSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Giresunspor - Galatasaray Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GİRESUNSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Çotanak Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Galatasaray maçını CANLI izle...
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