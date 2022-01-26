Gedson Fernandes transferine sert eleştiri! "Galatasaray rehabilitasyon yeri değil"
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken gündemde olan Gedson Fernandes için geri sayıma geçildi. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Galatasaray'ın gündeminde Gedson Fernandes olduğu söyleniyor. Galatasaray camiası rehabilitasyon yeri değildir ona göre transferler olmalı." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
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