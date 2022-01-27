GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray için Bafetimbi Gomis transferindeki tehlike! "Yönetim hesap veremez"
Devre arası transfer döneminde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da eski forveti Bafetimbi Gomis gündem oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal forması giyen golcü oyuncu sözleşmesinin bitmesiyle beraber bonservisini eline aldı. Başkan Burak Elmas katıldığı programda 'Gomis ile ilgileniyoruz" demişti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Gomis transferinin tehlikeli kısmını anlattı. Dindar, "3 forvet varken Gomis sosyal medya baskısı ile bu maliyetlerle gelemez. Eğer gelirse yönetim hesap veremez. Yönetim içinde istemeyenler de var. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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