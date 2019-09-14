14 Eylül 2019, Cumartesi
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"Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız"
Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu. Erken değişikliğinin oyun sistemlerini etkilediğini belirten Şahin, "Erken değişiklik oyun sistemimizi birazcık etkiledi. Milli Takım dönüşleri her zaman takımımızda bu tür sıkıntılar yaratabiliyor." ifadelerini kullandı.
14.09.2019
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