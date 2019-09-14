"Adil bir yarış diliyoruz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de adil bir yarış dilediklerini ve hakedenin kazanmasını istedikleirni belirtti. Cengiz, "Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir." ifadelerini kullandı.