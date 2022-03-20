GAZİANTEP GALATASARAY CANLI İZLE | Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı! Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Gaziantep Galatasaray CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu oluyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nden Barcelona eşleşmesi sonucunda elenen sarı kırmızılı ekip ligde de Beşiktaş'ın evinde mağlup etmişti. Zorlu mücadele 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Gaziantep - Galatasaray maçını CANLI izle...
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