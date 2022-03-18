GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray - Barcelona yorumu! "Beşiktaş maçını kaybetseydi..."
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Zorlu derbiden sonra sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Katalan devi Barcelona ile karşılaştı ve 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Duayen yorumcu Hıncal Uluç A Spor'da Galatasaray hakkında flaş sözler söyledi. Uluç, "Galatasaray, Beşiktaş maçını hak ettiği gibi kaybetseydi Barcelona'ya karşı daha şanslı olurdu. Derbide Galatasaray ilk defa Domenec Torrent tarafından futbolu iyi oynayan oyuncularla sahaya çıktı. İlk yarıda Galatasaray resmen Beşiktaş'ı ezdi. Tek kale oynadı. İkinci yarıda ise o Galatasaray gitti ve başka bir Galatasaray geldi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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