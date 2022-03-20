GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na yapılan harekete sert eleştiri! "Kırmızı karta gider"
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'in konuğu oldu. Zorlu maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'na yapılan sert hareketi değerlendirdi. Tüzemen, "Stelios Kitsiou, Kerem Aktürkoğlu'nun aşil tendonunun üzerinde yürüdü. Sarı buçukluk bir hareketti. Hatta o pozisyon kırmızı karta giderdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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