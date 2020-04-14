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Galatasaraylı yıldızdan 'evde kal' dansı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, son dönemlerde sosyal medyada trend olan bir videodan esinlenerek yaptığı paylaşımla izleyenleri güldürdü. Lemina paylaşımına "Eğlencesine... Evde kalın ya da bizimle dans edin." notunu düşerken, yıldız oyuncunun paylaşımı on binlerce etkileşim aldı.
14.04.2020
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