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Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlığının bedeli ağır oldu

Galatasaray'da uzun bir süre sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın, Süper Lig'in yeniden başlaması için öngörülen Haziran ayına kadar, hazır hale gelmesi bekleniyor. Ancak tecrübeli stoper lisansı çıkarılmadığı için, kalan haftalarda oynayamayacak.
13.04.2020
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