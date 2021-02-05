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Galatasaraylı Ryan Donk'tan esprili Onyekuru paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Ryan Donk, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Başakşehir maçında Henry Onyekuru'ya yaptığı asiste ithafen bir paylaşımda bulunan Hollandalı oyuncuya, Onyekuru'dan da ilginç bir yanıt geldi. İşte o paylaşım...
05.02.2021
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