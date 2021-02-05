05 Şubat 2021, Cuma
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Galatasaray'da Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı. 22 yaşındaki oyuncu, derbide forma giyemeyecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
05.02.2021
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