Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendirdi! "Babel'in ayrılığı sürpriz olmaz"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımın maliyetini azaltıp gençleştirmeye yönelik operasyonlar yaptı. Takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Ryan Babel'i de göndermek istiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu son gelişmeleri değerlendirdi. Çorlu, "Emre Akbaba'nın gitme ihtimali var. Babel'le de yollar ayrılırsa yeni adresi ya Türkiye ya da Katar olacak. Ayrılığı sürpriz olmaz." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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