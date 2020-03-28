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Galatasaraylı Luyindama için 15 milyon Euro

Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
28.03.2020
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