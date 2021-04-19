19 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na Feyyaz Uçar'dan övgü dolu sözler! "Türk futbolu yeni bir yıldız kazandı"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'na A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar'dan çarpıcı yorum geldi. Uçar, "Türk futbolu yeni bir yıldız kazandı, Kerem Aktürkoğlu'nun önü çok açık." dedi. (GS spor haberleri)
19.04.2021
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